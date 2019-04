Bé 5 tuổi bất ngờ bị đuổi học vì gia đình nợ gần 40 triệu học phí?

Ngày 9/4, trường mầm non ABC (đóng trên địa bàn phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thông báo đuổi học một bé 5 tuổi vì lý do nợ tiền học phí 15 tháng. Đoạn video cùng nhiều hình ảnh về sự việc này được đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Gia đình bé Th. bất ngờ được nhà trường phát thông báo về ngừng nhận học vì nợ tiền học phí đến gần 40 triệu đồng.

Cụ thể vào ngày 5/4, gia đình chị Tr. (phụ huynh của bé Nguyễn Băng Th.) bất ngờ nhận được thông báo của trường mầm non ABC thông báo sẽ ngừng nhận và dạy bé Th. từ ngày 6/4. Trong thông báo của trường nêu rõ lý do, bé Th. chưa thanh toán tiền học phí, tiền ăn của 15 tháng học từ đầu năm 2018 đến nay. Tổng số tiền mà bé Th. còn nợ của trường là 39.845.000 đồng.



Bức xúc vì hàng tháng vẫn đóng tiền đầy đủ nhưng lại bị ghi nợ, gia đình bé Th. đã đến làm việc với nhà trường. Tuy nhiên, phía nhà trường vẫn khẳng định bé Th. chưa nộp tiền học phí như thông báo trên, nên không tiếp tục nhận vào học.

Gia đình bức xúc vì bé Th. bất ngờ bị đuổi học.

Liên quan đến sự việc, ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết, sáng cùng ngày, phía phường đã nắm được thông tin. Ngay sau đó, phường đã cử Phó Chủ tịch phụ trách mảng văn hóa đến trường để làm rõ sự việc.

Thầy Lê Trường Sơn - Phó trưởng phòng Giáo dục TP Vinh phụ trách mầm non cho biết, phòng cũng đã giao cho nhà trường báo cáo lại sự việc để nắm rõ và có hướng xử lý./.

