Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh nhập viện

Sau khi xảy ra vụ nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn đánh đập, lột quần áo và phải nhập viện, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến về vấn đề này.

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Sở GD và ĐT Hưng Yên yêu cầu kiểm tra làm rõ vụ việc và báo cáo về Bộ: Thứ nhất là kiểm tra, xác minh và báo cáo cụ thể về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 02/4/2019; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm liên quan.

Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau đó là tổ chức thăm hỏi, động viên ổn định tinh thần của học sinh. Phối hợp với các chính quyền địa phương, các cơ quan hỗ trợ nạn nhân; với công an để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng đề nghị: Quán triệt trong các nhà trường tăng cường triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, Đội, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc xây dựng văn hóa học đường, trường học an toàn; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021, Công văn số 5812/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường... Không để các vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra trong thời gian tới." - Ông Bùi Văn Linh cho biết.

Nữ sinh lớp 9 bị lột quần áo, hành hung ngay trong lớp học.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 9 tại Hưng Yên bị 5 bạn học cùng lớp lột hết quần áo đánh hội đồng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị lột sạch quần áo, ngồi giữa lớp học, nhóm 5 nữ sinh khác liên tục đá, đấm túi bụi vào vùng đầu, mặt nữ sinh này. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, tuy nhiên không ai can ngăn.../.

