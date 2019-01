Bộ Y tế đang nợ câu trả lời về vaccine ComBE Five?

VOV.VN - Không chích ngừa thì lo con mắc bệnh, mà chích ngừa thì lại sợ con rơi vào tỷ lệ không may mắn gặp phản ứng phụ. Vậy vaccine ComBE Five có an toàn?