Bưu điện Kiên Giang ưu tiên tuyển con, cháu Giám đốc vào làm việc

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Kiên Giang được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam(TCTBĐVN) đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, nhân viên trong ngành không có thưởng cuối năm. Nhân sự vượt nhiều so với định biên lao động của Tổng Công ty giao.

Bưu điện tỉnh Kiên Giang

Tuyển dụng vượt chỉ tiêu, kinh doanh kém hiệu quả

Mặc dù có chỉ tiêu định biên lao động của TCTBĐVN nhưng Bưu điện tỉnh Kiên Giang vẫn tuyển dụng vượt quy định. Chưa tính cấp huyện, riêng 4 phòng chuyên môn cấp tỉnh đã vượt gần 20 người, dư 4 phó phòng so với định biên được giao, trong đó có những phó phòng mới được bổ nhiệm. Đặc biệt phòng kinh doanh vượt gần gấp đôi từ 13 người lên đến 22 người.

Ông Nguyễn Hoài Phong, Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang thừa nhận, có vượt định biên lao động được giao nhưng chủ yếu là lao động khoán việc, còn lao động biên chế thì vẫn thiếu.

“Chúng tôi vượt định biên lao động là do Bưu điện Việt Nam không cho tuyển mới biên chế mà lại khoán lao động ngắn hạn, lao động mùa vụ. Nhưng so với định biên biên chế chính thống thì còn thiếu nhiều. Biên chế lao động khoán một số chỗ do đặc thù công việc nên phải tuyển thêm cho đủ. Ví dụ Trung ương giao thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lúc Trung ương giao định biên thì chưa có dịch vụ này. Nay có thì không có người làm” - ông Phong cho biết.

Do Bưu điện tỉnh Kiên Giang không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, nhân viên không có tiền thưởng cuối năm nên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã phải hỗ trợ cho quỹ tiền lương năm 2018 của đơn vị này 4,26 tỉ đồng. Tuy nhiên Quỹ tiền lương đã chi năm 2018 của đơn vị vẫn vượt quá quỹ tiền lương sau khi được Tổng công ty hỗ trợ.

Tại công văn số 1838/BĐVN-TCLĐ ngày 7/5/2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam yêu cầu Bưu điện Kiên Giang phải có phương án xử lý phần tiền lương chi vượt này và báo cáo về Tổng công ty trước ngày 15/5/2019.

Con, cháu Giám đốc được ưu ái tuyển dụng

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ngày 28/3/2019, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức kỳ thi tuyển lao động tại tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Hoài Phong, Giám đốc Bưu điện Kiên Giang ký duyệt danh sách cho 5 người đi thi, vừa đủ với 5 chỉ tiêu được tuyển. Đặc biệt trong số 3 người ở phòng kinh doanh được đi thi có con gái ruột và 1 người cháu của ông Phong. Điều này khiến không ít người bức xúc vì cho rằng có nhiều người đủ điều kiện lại không được dự tuyển.

Làm việc với phóng viên VOV, ông Nguyễn Hoài Phong cho biết: 5 người được thi là những người đủ điều kiện. “Con gái tôi đã làm hợp đồng chính thức ở cơ sở, tốt nghiệp thạc sỹ, được tuyển tạm. Kỳ thi này chỉ giải quyết cho những đối tượng tuyển tạm. Phòng Kinh doanh hiện nay đã biên chế hết rồi, chỉ còn một số người mới tuyển theo dạng hợp đồng khoán việc. Dạng này thì không đủ điều kiện để đi thi” - ông Phong trần tình.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo giải thích của ông Phong, "tuyển tạm" tức là "trước đây đã làm việc ở bưu điện huyện, thành phố, sau đó được rút về tỉnh làm việc tạm thời. Sau khi thi đậu kỳ thi này mới được làm việc chính thức ở bưu điện tỉnh. Nếu thi không đạt thì đưa về làm việc lại ở cơ sở".

Nhưng một cán bộ thuộc Ban Tổ chức-Lao động, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lại cho rằng, giải thích như vậy là chưa chuẩn. “Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của mỗi đơn vị, Tổng công ty thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về số lượng, tiêu chí yêu cầu và thu nhận hồ sơ. Các ứng viên có thể nộp hồ sơ theo tiêu chuẩn và dự thi, không giới hạn về đối tượng".

Vẫn theo vị cán bộ này, kỳ thi có 2 vòng gồm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phỏng vấn trực tiếp. Ai qua 2 vòng đó thì trúng tuyển. Nếu trúng tuyển thì sẽ thử việc 2 tháng, sau đó sẽ đánh giá kết quả của ứng viên vào công việc thực tế, nếu đáp ứng được thì sẽ chuyển sang ký hợp đồng có thể có thời hạn từ 1-3 năm hoặc có thể ký chính thức ngay.

Được biết, Tổng Công ty bưu điện Việt Nam đã cử một đoàn công tác đến kiểm tra làm rõ việc quản lý tài chính kế toán, tổ chức, lao động tiền lương và việc giao kế hoạch, dịch vụ tài chính bưu chính tại Bưu điện tỉnh Kiên Giang./.