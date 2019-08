Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động phòng chống bão số 4

Sáng nay (29/8), tại tỉnh Quảng Bình, trời mưa lớn, nhiều người dân đã chặt tỉa cây xanh, chằng chống mái nhà, thu dọn các biển hiệu quảng cáo ngoài trời để phòng tránh gió bão. Trong khi đó, hàng trăm tàu cá trên biển cũng mau chóng tiến vào cửa Nhật Lệ, tìm chỗ neo tránh trú bão. Ngư dân Nguyễn Văn Hồng, thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cho biết, các âu thuyền Cừa Phú, Vĩnh Tuy, chợ Gộ là các chỗ tránh trú an toàn cho tàu thuyền.

Người dân TP Đồng Hới chặt tỉa cây xanh tránh gió quật gãy.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công điện về chủ động ứng phó với cơn bão số 4. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện ven biển, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn tìm mọi biện pháp thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn; Kiểm soát chặt chẽ không để tàu ra khơi đánh bắt hải sản, cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, các cửa sông từ 12h ngày 29/8/2019 cho đến khi bão tan. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, không để tàu thuyền hư hỏng do va chạm khi neo đậu, di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thuỷ hải sản.



Tại tỉnh Quảng Trị, đến trưa nay vẫn còn 9 tàu cá với hơn 100 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa liên lạc được.

Tỉnh Quảng Trị cũng chủ động công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Người dân cũng khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Trên các cánh đồng, ban đêm vẫn sáng đèn, người dân thức trắng đêm gặt lúa. Lực lượng biên phòng ven biển đang triển khai lực lượng đến giúp đỡ người dân chằng chống nhà cửa.

Thiếu tá Trần Bình Quy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Chúng tôi đã tuyên truyền kêu gọi tàu thuyền vào bờ, kiểm đếm tàu thuyền neo đậu theo quy định. Đơn vị tiến hành mọi công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, các thứ cần thiết triển khai sơ tán dân khi cần thiết, lực lượng đã sẵn sàng về giúp đỡ người dân"./.

Nghệ An ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 4 VOV.VN - Theo ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, sáng nay (29/8), Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển, triển khai công tác ứng phó với bão số 4. Bão số 4 tăng tốc, đi vào Nghệ An-Quảng Bình vào sáng đến trưa mai VOV.VN - Theo dự báo, bão số 4 tăng tốc đi chuyển theo hướng Tây và đổ bộ vào đất liền từ Nghệ An - Quảng Bình vào sáng đến trưa ngày mai (30/8). Bão số 4 giật cấp 11, cách Quảng Trị - Quảng Ngãi hơn 400km VOV.VN - Bão số 4 hiện cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 480km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông