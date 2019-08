Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân vỡ tá tràng do tại nạn giao thông

Theo bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, đã tiếp nhận bệnh nhân Trần Quan Bạc, sinh năm 1999, ở Sóc Trăng.

Lúc vào viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc nặng do mất máu, thở oxy, vết thương mũi 3cm, xây xát da vùng bụng trên rốn, đề kháng khắp bụng. Qua kết quả siêu âm bụng cho thấy có nhiều dịch ổ bụng kém thuần trạng. Chụp cắt lớp vi tính có hơi tự do ổ bụng; hơi và máu tụ sau phúc mạc cạnh tá tràng, tụy; dày thành ruột non; dịch ổ bụng nhiều.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.

Nhận định đây là trường hợp rất nặng, tổn thương cực kỳ phức tạp, nên bệnh viện tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cắt bỏ 2 đoạn tá tràng để cấp cứu cho bệnh nhân. Trong và sau mổ bệnh nhân phải truyền 5 đơn vị hồng cầu, 4 đơn vị huyết tương tươi cùng với dịch truyền, kháng sinh và giảm đau. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, sinh tồn ổn định, ăn uống được.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, đây được coi là một ca đại phẫu thuộc loại phức tạp nhất trong ổ bụng vì quá trình phẫu thuật phải cắt bỏ, khâu nối nhiều miệng đường tiêu hoá, có tỷ lệ biến chứng rất cao./.