Cảnh sát biển tạm giữ tàu nghi vấn chở than lậu

Đêm ngày 25/3, trên vùng biển thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu hàng mang số hiệu HD - 2286 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng làm việc với đại diện tàu.

Qua kiểm tra, tàu HD - 2286 gồm 4 thuyền viên do ông Nguyễn Đình Hải, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy (Thái Bình) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 1000 tấn than.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn bán hàng, không có giấy phép rời cảng, thuyền viên không đủ chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Tàu than vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Theo khai báo của thuyền trưởng Hải, số than trên được tàu HD - 2286 chở từ thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Hiện BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu than trên về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo qui định của pháp luật./.