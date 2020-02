Cảnh sát giao thông vẫn xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Những ngày qua, do dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc thổi ống đo nồng độ cồn có thể gây lây nhiễm. Một số đề nghị Bộ Công an tạm dừng việc xử lý vi phạm về lỗi này.

CSGT vẫn sẽ xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn





Theo thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), trong ngày 1/2 đã có công điện chỉ đạo CSGT công an các địa phương chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) lây lan.



C08 yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện.