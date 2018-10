Chiêu trò cũ lừa đảo trên facebook, nhiều phụ nữ vẫn dính bẫy

Mặc dù thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội như: zalo, facebook, whatsapp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao cảnh giác cho nhân dân, tuy nhiên do nhẹ dạ và hám lợi nên một số người vẫn bị mắc bẫy các đối tượng này.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây nhất, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 4 vụ các đối tượng sử dụng tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của 4 phụ nữ tại TP Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn.

Đầu tháng 6/2018, có một tài khoản tên “James Jerry” kết bạn, làm quen với chị Trần Thị Nhung, trú tại TP Cẩm Phả qua mạng xã hội facebook.

Một nạn nhân đến trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn qua mạng xã hội.

Đối tượng này cho biết, mình sinh năm 1970, hiện đang sống tại Vương quốc Anh và làm việc tại công ty dầu khí Victoria. Một tháng sau, James Jerry nói muốn tặng chị Nhung trang sức và 500.000 USD.

Từ ngày 15/7 đến 20/8/2018, có một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện cho thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh, nếu muốn nhận thì chị Nhung phải nộp nhiều khoản phí khác nhau.

Do tin tưởng James Jerry, chị Nhung đã 3 lần chuyển tổng số 517 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa tài khoản facebook.

Cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần Thị Quỳnh Hương, trú tại huyện Vân Đồn số tiền 716 triệu đồng.

Theo đơn trình báo của nạn nhân, khoảng tháng 8/2018 chị Hương có quen 1 người có tên tài khoản là Jonhson Alexan Dre Chizitere qua facebook.

Ngày 10/9, Jonhson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam nhờ chị Hương giữ hộ và ngày 11/9 hàng sẽ về đến nơi. Đúng hẹn, sáng hôm đó một người đàn ông giới thiệu tên Đinh Lê Hoàng Khương gọi điện thoại di động nói hàng đã chuyển về TP Hồ Chí Minh yêu cầu chị Hương chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán tiền cước.

Sau khi gửi tiền, đến trưa hôm đó, Khương nói kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu USD nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Chị Hương có hỏi Jonhson về việc này và tin tưởng nên đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số tài khoản của một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội.

Liên tiếp trong buổi chiều ngày hôm đó và sáng 12/9, Khương viện ra nhiều lý do như hàng trốn thuế, đảm bảo vận chuyển an toàn, thanh toán tiền thuế và yêu cầu chị Hương tiếp tục chuyển tiền.

Sau khi nhận được 3 lần với tổng số tiền 611 triệu đồng, trưa ngày 12/9 Khương tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua Hà Nội.

Do chị Hương không còn tiền nên đối tượng này nói sẽ làm thủ tục giảm 50% thuế và bảo chị sớm nộp số tiền trên để hoàn thiện thủ tục.

Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị Hương đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngoài 2 nạn nhân trên, chị Nguyễn Thị Trang, trú TP Cẩm Phả và Nguyễn Thị Nguyệt ở thị xã Quảng Yên bị các đối tượng sử dụng mạng facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Cũng theo Công an Quảng Ninh, kết quả điều tra các vụ án như trên được biết, các đối tượng thường tạo các tài khoản mạng xã hội như: zalo, facebook, whatsap.., rồi đóng vai người nước ngoài, sống độc thân, có việc làm thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế dư dả để làm quen, kết bạn với bị hại. Sau một thời gian tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị tặng, gửi các món quà có giá trị như: laptop, dây chuyền, trang sức, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc đề nghị gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện.

Khi “con mồi” đồng ý, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ vào vai cán bộ hàng không, hải quan hoặc nhân viên an ninh sân bay, nhân viên công ty chuyển phát nhanh gọi điện và đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD, thuê luật sư chứng minh gói hàng là hợp pháp...

Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định, sau đó nhanh chóng chuyển tiền đi nhiều ngân hàng khác nhau, rút chiếm đoạt tại nước ngoài.



Theo cơ quan chức năng, so với trước đây, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn. Chúng thường sử dụng sim “rác” để thực hiện các cuộc gọi, đồng thời thuê sinh viên, những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.



Để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên, công tác tuyên truyền vẫn cần được tăng cường trong thời gian tới và ngay từ tổ dân, khu phố. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan chức năng, kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi chúng tẩu tán, chiếm đoạt.

Ngoài ra, người dân phải hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội. Nếu phát hiện thấy hành vi không bình thường phải nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ đối tượng phạm tội./.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi

