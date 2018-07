Chủ tịch Hà Nội phê bình Chủ đầu tư dự án cầu vượt nút giao An Dương

Tổng công ty thiết kế giao thông vận tải (TEDI), Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA), Công ty cổ phần tập đoàn Thành Long, Công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên khởi công từ tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2018 gồm 2 gói thầu chính:

Cầu vượt Yên Phụ - Nghi Tàm do Liên danh Tổng Cty cơ khí xây dựng - CTCP và Cty CP Tập đoàn Thành Long thi công; xây dựng hệ thống đê bê tông thay thế đê đất do Công ty CP phát triển xây dựng thương mại Thuận An thi công.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, dự án đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân đồng thời gây ùn tắc giao thông tại khu vực.