Chiều 17/10, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp bóa thông tin vệc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hà Nội.

Chủ trì cuộc họp báo, với sự tham dự của các cơ quan, ban ngành có liên quan, ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình khẳng định, việc nguồn nước dẫn vào Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) bị nhiễm dầu thải gây ảnh hưởng đến hàng vạn hộ dân ở phía Tây Hà Nội, là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho lãnh đạo và các ban ngành tỉnh Hòa Bình trong khắc phục sự cố.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, hiện chưa cung cấp được thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải và tất cả đang trong quá trình điều tra.



“Đây là nghiệp vụ của công an, vụ án đang trong quá trình diều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí được. Quan điểm là điều tra kỹ, sau đó tùy vào sai phạm như thế nào, liên quan đến đơn vị nào thì sẽ xử lý”, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV, ông Đức cũng khẳng định, sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh cùng công an huyện Kỳ Sơn đã tổ chức xác minh, lấy lời khai những người liên quan trong vụ xả thải xuống suối Trầm. Đồng thời phối hợp với công ty nước sạch và người dân khắc phục hậu quả.



“Ngày 16/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ/CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235, Bộ Luật Hình sự”, ông Đức cho biết.



Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã nhận được rất nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí.



Trước sự thoái thác trách nhiệm một cách trắng trợn của lãnh đạo Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà, phóng viên của VOV và nhiều cơ quan báo chí, truyền hình khác cho rằng, đạo Công ty Cổ phần nước sạch sông Đà quá “tiết kiệm” lời xin lỗi người dân Hà Nội. Trong cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Tốn, Giám đốc công ty cũng không xin lỗi người dân, hôm nay cũng không đưa ra lời xin lỗi.



Ông Nguyễn Đăng Khoa vẫn một mực cho rằng, khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng thì chưa có ý kiến gì về bồi thường hay không?!



Về những thắc mắc về chất lượng nước mà công ty đã cung cấp lại cho Hà Nội ông Khoa cho biết: “Căn cứ vào kết quả của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Công ty đã cung cấp nước lại để phục vụ mục đích tắm giặt và chưa dùng để ăn uống. Chúng tôi khẳng định chất lượng nước đảm bảo chất lượng của Bộ Y tế. Để có thông báo cuối cùng về việc sử dụng nước để ăn uống, chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra chất lượng nước từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trong ngày 16 và các ngày tới”.



Vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước để tránh sự việc khác có thể xảy ra trong tương lai, ông Khoa chỉ nêu được rằng: “Giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai, đòi hỏi thời gian và sự kiểm định của các cơ quan chức năng. Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình sớm hỗ trợ và phối hợp với đơn vị trong đảm bảo an toàn nguồn nước như quy trình Thủ tướng đã phê duyệt”.



Với câu hỏi này, ông Nguyễn Khắc Long - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ tài nguyên môi trường - Sở Tài nguyên Môi trưởng tỉnh Hòa Bình cũng nói: “An ninh nguồn nước còn có trách nhiệm của các đơn vị sử dụng nguồn nước, phải kiểm tra nếu nguồn nước đảm bảo mới đưa vào sản xuất. Về lâu dài sẽ lắp đường ống kín để đưa nước về nhà máy phục vụ sản xuất”.



Như vậy, nguồn nước cung cấp cho hàng vạn người dân ở Tây Hà Nội vẫn chỉ để tắm giặt, còn ăn uống để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe vẫn phải là người dân tự lo. Cuộc sống của người Hà Nội vẫn sẽ còn xáo trộn, vẫn sẽ phải xếp hàng lấy nước và tranh nhau mua nước đóng chai từ siêu thị…



Hơn nữa, việc làm sao để đảm bảo an ninh nguồn nước đầu vào vẫn chưa được giải đáp thỏa đáng. Sự việc lần này là dầu thải nhưng nếu đó là một chất khác nguy hiểm thậm chí là gây chết người thì sao?./.