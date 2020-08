CSGT Hà Nội phát hiện cụ ông 85 tuổi bị lẫn, đi lạc hơn 10 km

Cụ thể, vào 19h20 ngày 4/8, trong lúc trời mưa to, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị do Thượng úy Nguyễn Chí Công thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7, Công an thành phố Hà Nội, làm tổ trưởng đã phát hiện một cụ ông khoảng 85 tuổi mệt mỏi đi trên đường Nguyễn Thanh Bình đã chủ động dừng xe giúp đỡ. Được biết, cụ lạc khỏi nhà từ trưa cùng ngày, tổ công tác đã đưa cụ về đơn vị nghỉ ngơi, ăn uống cho lại sức.

Thượng úy Nguyễn Chí Công thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7, Công an thành phố Hà Nội bàn giao cụ già về với người nhà.

"Trí nhớ ông cụ không tốt, có dấu bị lẫn, nhưng bằng các dữ liệu thu thập được, tổ công tác đã đăng tải thông tin lên Facebook cá nhân của tổ trưởng và Trung úy Đặng Thái Thịnh, Nguyễn Đức Anh nhờ cộng đồng mạng chia sẻ", lãnh đạo đội CSGT số 7 cho biết.