Đà Nẵng 30 dự án vi phạm pháp luật về sử dụng đất

Vi phạm chủ yếu là các chủ đầu tư chậm triển khai kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, nhiều chủ đầu tư được thành phố trao quyết định giao đất, cho thuê đất đã nhiều năm. Đặc biệt có nhiều dự án, khu đất vi phạm đã được UBND thành phố Đà Nẵng gia hạn tiến độ sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đang theo dõi, kiểm tra việc đưa đất vào sử dụng khi hết thời gian gia hạn 24 tháng để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Văn phòng và căn hộ cao cấp 84 Hùng Vương bỏ hoang nhiều năm nay.

Nhiều dự án, khu đất “vàng” vi phạm pháp luật trong sử dụng đất như: Dự án Chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà do liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh – 579 làm chủ đầu tư; Dự án Khu nghỉ dưỡng và biệt thư cao cấp ven biển (đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty TNHH khách sạn và biệt thự Nam Phát làm chủ đầu tư; Dự án True Friends Park Blooming Tower Đà Nẵng, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu do Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hàn Quốc làm chủ đầu tư; Dự án Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn do Công ty TNHH Phát triển nhà Tuyên Sơn làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng văn phòng và căn hộ cao cấp, 84 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu của Công ty Cổ phần địa ốc Viễn Đông Việt Nam; Dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng khách sạn, chung cư cao cấp của Công ty Cổ phần địa ốc Đông Á, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu; Dự án tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ, chung cư cao cấp THAT của Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ 55 ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà…

PC_Article_Middle

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc việc thực hiện chính sách, pháp luật về qui hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến nay còn nhiều sai phạm.

"Luật Đất đai 2013 và những Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành có hiệu lực với thời gian chưa lâu nhưng nhiều nội dung điều chỉnh, bổ sung dẫn đến nội dung quy phạm pháp luật do thành phố ban hành cũng phải liên tục điều chỉnh. Về nguyên nhân chủ quan, hệ thống quy định về pháp luật đất đai tương đối đồ sộ. Nội dung cần hướng dẫn và triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm của UBND thành phố khá lớn. Trong khi đó công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đất đai chưa tương xứng và chất lượng chưa cao", ông Minh cho biết./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đồng Nai phải xây dựng nông thôn mới nâng cao cùng phát triển đô thị VOV.VN - Chiều 8/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới 2018. Xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách VOV.VN - Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.