Đà Nẵng rà soát người từng đến bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha

Hôm nay (30/3), UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc rà soát các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (thành phố Hồ Chí Minh) và xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan rà soát kỹ những công dân cư trú, lưu trú, tạm trú trên địa bàn quản lý từng đến Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha từ ngày 10/3 đến nay.

Tạm dừng 8 tuyến xe buýt trợ giá (ảnh minh họa).

Những người từng đến 2 địa điểm này phải khai báo ngay với chính quyền địa phương, kể cả những người biết có người từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian vừa nêu. Nếu cố tình không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị, địa phương cần thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản của thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả xử lý về UBND TP trước 17h hằng ngày.

Liên quan đến các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19, bắt đầu từ 13h hôm nay (30/3), Công an TP Đà Nẵng tạm ngừng cấp các loại giấy tờ liên quan đến công dân, đến hết ngày 15/4/2020.

Hiện chỉ có 4 tuyến xe buýt nội đo nhưng giãn cách 45 phút mỗi chuyến.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông, Quản lý xuất nhập cảnh tạm ngừng tiếp nhận thủ tục cấp Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy đăng ký xe, Hộ chiếu trên địa bàn thành phố. Những trường hợp đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo Giám đốc Công an TP xem xét quyết định.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Điều hành tín hiệu đèn giao thông và vận tải công cộng TP Đà Nẵng thông báo tạm dừng 8 tuyến xe buýt trợ giá khu vực nội thành, 5 tuyến xe buýt không trợ giá đi các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam. 4 tuyến xe buýt nội thành còn lại vẫn hoạt động nhưng dãn cách 45 phút mỗi chuyến./.

PV/VOV - miền Trung