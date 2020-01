Đặc sắc đường hoa Tết trong Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh

Những ngày này, các bệnh nhân, thân nhân người bệnh và cả nhân viên y tế ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM được thưởng ngoạn một không gian đường hoa độc đáo, đặc sắc lần đầu tiên được dựng lên trong khuôn viên Bệnh viện. Đây là một hoạt động giúp bệnh nhân đang điều trị nội trú bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật.

Những lời nhắn nhủ yêu thương của các y bác sĩ.

Bước vào cổng số 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy (trên đường Thuận Kiều), nhiều người bất ngờ và thích thú với không gian trải dài 200m ngập tràn hoa tươi, tiểu cảnh, không gian trưng bày của đường hoa xuân. Đây là sản phẩm do 75 đơn vị, khoa phòng của bệnh viện tham gia thiết kế, tự do trưng bày hoa đủ màu sắc, quy tụ gần 30 tiểu cảnh sinh động. Với nhiều chủ đề khác nhau, mỗi tiểu cảnh mang ý nghĩa riêng nhưng tựu chung là mang niềm tin, hạnh phúc cho năm mới, cầu mong mọi người được bình an.

Nhiều hình ảnh được thiết kế vô cùng bắt mắt, dễ thương như hình những chú chuột biểu tượng của năm Canh Tý 2020, hay những khẩu hiệu “Anh ơi! Đã uống rượu bia – không lái xe” của Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, slogan “Chúng tôi yêu bạn, yêu nhất là lá gan của bạn” của khoa Viêm Gan là điều nhắn nhủ của các y bác sĩ đến với bệnh nhân.

Bên cạnh đó là những hình ảnh làng quê bình yên với ao làng đầy cá, những khóm dừa nước đung đưa, khóm lúa hay thuyền hoa, gánh chợ chiều hay nồi bánh chưng bánh tét trên bếp lửa....được lựa chọn để trang trí, mang không gian Tết đến gần với người bệnh. Ngoài ra, đường hoa còn có không gian để các bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế ghi và treo lên những tấm thiệp mang theo lời chúc năm mới, lời gửi gắm yêu thương đến người thân và bệnh viện.

Nhân viên y tế chụp hình lưu niệm sau giờ tan ca.

Bệnh nhân Nguyễn Lan Anh, đang điều trị nội trú tại khoa Nội Thận cho biết: "Em thấy đây là ý tưởng rất hay, thú vị. Ở đây, em thích nhất là nơi treo những câu đối với điều ước nguyện của các bệnh nhân trong bệnh viện. Khi em đọc thì em cảm thấy mọi ước nguyện của mình trong đó".

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng đường hoa xuân nhân dịp Tết. Đường hoa đặc biệt này kéo dài đến hết ngày 28/1, nhằm ngày Mùng 4 tết Canh Tý. Đây cũng là không gian để các nhân viên y tế thưởng ngoạn du xuân và lưu lại những tấm ảnh đẹp bên ngàn hoa.

Chị Đào Thị Thoan, kỹ thuật viên xét nghiệm – Trung tâm truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp chia sẻ: "Thường bọn em phải làm đến tận cuối năm. Về nhà được vài ngày rồi lại phải quay lại viện trực. Giờ em cảm thấy rất vui mừng khi bệnh viện có thêm đường hoa đẹp như thế".



Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Việc thực hiện đường hoa là một phần trong kế hoạch hoạt động mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước thắng lợi hoà bình yên vui của mọi nhà; thực hiện quyết định của Bộ Y tế về đổi mới thái độ phong cách nhân viên y tế gắn liền với môi trường bệnh viện văn minh, xanh sạch đẹp. Đường hoa tạo nên một mùa xuân với hình ảnh vui tươi yên bình, tin tưởng, mong mọi điều tốt đẹp đến với người bệnh và thân nhân, đến với các khoa phòng các nhân viên./.