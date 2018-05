Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè

Mới đầu hè nhưng tiết trời Hà Nội khá oi bức trong 3 ngày qua. Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ ngưỡng 37 độ C- 40 độ C. Người dân ra đường chủ yếu là nữ giới ăn mặc kín mít từ đầu đến chân để chống nắng. Chống nắng sơ sài... Chống nắng "đầy đủ"... Cây xanh tăng bóng mát? Công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng phải trang bị trang phục kín nhưng thoải mái tránh bị sốc nhiệt khi lao động ngoài trời. Làm việc ngoài trời dưới thời tiết oi bức khiến người thợ sơn mặt đỏ gay gắt, mồ hôi lăn dài trên má. Điều hòa cũng được sử dụng hết công suất. Các máy bán nước tự động xung quanh hồ Gươm "đắt khách" trong những ngày nắng nóng. Người phụ nữ bán hàng rong núp sau thân cây, tìm bóng mát nghỉ ngơi vào buổi trưa. Yên xe máy không khác gì "lò nướng" khi để lâu ngoài trời. Người sử dụng phải làm mát trước khi ngồi lên. Không có điều kiện lắp điều hòa, gia đình anh Năm (xóm trọ nghèo Long Biên, Hà Nội) phải để chậu nước trước quạt làm "điều hòa". Dùng ô để giảm bức xạ nhiệt từ mặt trời chiếu vào tại một cửa hàng tại Hà Nội. Ngủ ngoài trời, che sao cho hết nắng. Quạt và thiết bị làm mát được tăng cường trong những ngày này. Quạt tay, quạt máy. Cả nhà cùng đi bơi hồ Tây. Vào những ngày này, người dân thường rủ nhau ra hồ Tây, Linh Đàm..."giảm nhiệt" dù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mặt trời đỏ rực đã lặn nhưng vẫn để lại những vầng mây đỏ. Ngày 9/5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, Hà Nội sẽ giảm nhiệt nhờ những cơn mưa rào.

Mới đầu hè nhưng tiết trời Hà Nội khá oi bức trong 3 ngày qua. Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ ngưỡng 37 độ C- 40 độ C. Người dân ra đường chủ yếu là nữ giới ăn mặc kín mít từ đầu đến chân để chống nắng.

Chống nắng sơ sài... Chống nắng "đầy đủ"... Cây xanh tăng bóng mát? Công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng phải trang bị trang phục kín nhưng thoải mái tránh bị sốc nhiệt khi lao động ngoài trời. Làm việc ngoài trời dưới thời tiết oi bức khiến người thợ sơn mặt đỏ gay gắt, mồ hôi lăn dài trên má. Điều hòa cũng được sử dụng hết công suất. Các máy bán nước tự động xung quanh hồ Gươm "đắt khách" trong những ngày nắng nóng. Người phụ nữ bán hàng rong núp sau thân cây, tìm bóng mát nghỉ ngơi vào buổi trưa. Yên xe máy không khác gì "lò nướng" khi để lâu ngoài trời. Người sử dụng phải làm mát trước khi ngồi lên. Không có điều kiện lắp điều hòa, gia đình anh Năm (xóm trọ nghèo Long Biên, Hà Nội) phải để chậu nước trước quạt làm "điều hòa". Dùng ô để giảm bức xạ nhiệt từ mặt trời chiếu vào tại một cửa hàng tại Hà Nội. Ngủ ngoài trời, che sao cho hết nắng. Quạt và thiết bị làm mát được tăng cường trong những ngày này. Quạt tay, quạt máy. Cả nhà cùng đi bơi hồ Tây. Vào những ngày này, người dân thường rủ nhau ra hồ Tây, Linh Đàm..."giảm nhiệt" dù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mặt trời đỏ rực đã lặn nhưng vẫn để lại những vầng mây đỏ. Ngày 9/5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, Hà Nội sẽ giảm nhiệt nhờ những cơn mưa rào.