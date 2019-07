Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Tại Nghĩa trang quốc tế Việt- Lào, nằm trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân huyện Anh Sơn và nhiều tỉnh, thành khác đã dâng hoa và hương thơm trên từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hoa tại Truông Bồn.



Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào là một trong những công trình biểu hiện cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt hai nước Việt - Lào anh em. Đây là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn.

Để ghi nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng với quân và dân chiến đấu bảo vệ hai đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xây dựng nghĩa trang đặc biệt này làm nơi yên nghỉ cho những người lính tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh trên đất nước Lào. Hiện nay, tại nghĩa trang có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, quê quán và gần 600 phần mộ có tên, nhưng chưa rõ quê quán.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Huệ.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương), nơi ghi dấu sự hy sinh của 13 thanh niên xung phong Tiểu đội thép thuộc Tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An đã ra đi khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông vào rạng sáng 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi máy bay Mỹ ngừng ném bom miền Bắc.

Những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A, cung đường độc đạo Truông Bồn là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Trong cuộc đọ sức với bom đạn của giặc Mỹ tại “tọa độ lửa” Truông Bồn, hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội Thanh niên xung phong, thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã ngày đêm bám trụ và chiến đấu ngoan cường với lòng quả cảm, với ý chí và quyết tâm sắt đá đã lập nên những chiến công, những kỳ tích nơi đây.

Tại Khu di tích Truông Bồn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng trao tặng 10 phần quà cho 10 cựu Thanh niên xung phong tiêu biểu, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự đóng góp của các bậc cha anh tới nền độc lập và thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tới thăm và tặng quà gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, Thương binh 1/4 Võ Văn Tý và Thương binh Võ Văn Hạnh (huyện Nghi Lộc)./.

