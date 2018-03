Đề nghị kiểm tra trang tin phát tán clip khiến nữ sinh ở Nghệ An tự tử

Liên quan đến vụ việc nữ sinh H.T.L (trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Đức Mậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nhảy xuống ao tự vẫn. Trước đó một đoạn clip “nhạy cảm” trong đó nữ sinh L được cho là nhân vật chính được phát tán trên mạng xã hội. Trong đó trang tin điện tử với hơn 1 triệu người theo dõi đã phát tán đoạn clip trên, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Khu vực ao nơi phát hiện thi thể nữ sinh.

Ngày 13/3, Sở TTTT Nghệ An đã có công văn số 268/STTTT-TTBCXB gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Thanh tra Bộ TTTT, đề nghị kiểm tra xử lý hoạt động của trang tin Songlamplus.vn.

Nội dung công văn nêu rõ: Trang tin điện tử Songlamplus.vn đăng tải video: Học sinh cấp 3 bình thản hôn nhau trong lớp, và Facebook Nghệ An chia sẻ lại đoạn video này trên mạng xã hội (có ảnh chụp màn hình kèm theo). Sau khi video được đăng tải và phát tán, nữ sinh là H.T.L (được cho là người trong video) đã tự tử.

Theo kiểm tra của Sở TTTT Nghệ An, trang tin điện tử Songlamplus.vn có cơ quan chủ quản là Công ty Cổ phần truyền thông Sông Lam Plus được Bộ TTTT cấp giấy phép mạng xã hội vào ngày 9/2/2018.

Sự việc diễn ra đã gây dư luận không tốt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong tầng lớp học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Nhiều ý kiến lên án hành động thiếu thận trọng của trang tin điện tử Songlamplus.vn.

Vì vậy, Sở TTTT Nghệ An kính đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Thanh tra Bộ TTTT kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm của trang tin điện tử Songlamplus.vn và Công ty cổ phần Truyền thông Sông lam plus (nếu có).

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào đêm 10/3, gia đình không thấy H.T.L nên mới tá hỏa đi tìm. Tuy nhiên tất cả bạn bè, người thân đều không có bất kỳ thông tin gì của nữ sinh này.

Khoảng 9h30 ngày 11/3, người dân đi qua đường phát hiện một thi thể đã nổi trong ao nước trước nhà nạn nhân. Ngay sau khi đưa lên bờ thi thể sau đó được xác định là em L. Phía trên bờ ao có 1 chiếc điện thoại di dộng, đôi dép và bức thư tuyệt mệnh của L để lại với nội dung xin lỗi gia đình. Khu vực ao nơi phát hiện thi thể nữ sinh này sâu từ 2-3m. Cả gia đình bàng hoàng khi biết L đã tử vong, mọi người đều không tin vào sự việc vừa diễn ra.

Vì gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nữ sinh này để gia đình mai táng theo phong tục địa phương./.

