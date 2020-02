Dọn dẹp khu đất trống, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương người

Tối 10/2, ông Nguyễn Minh Tấn, Trưởng công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng công an phường cùng công an thị xã Bến Cát xuống hiện trường xác minh làm rõ thông tin bộ xương người lộ thiên được phát hiện trên địa bàn.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, khi đang dọn dẹp khu đất trống, một người dân phát hiện nhiều phần xương giống với xương người trong bụi cây tại Đường Bến Chà Vi, thuộc khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Ngay sau khi nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, hỗ trợ công an thị xã Bến Cát điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ông Nguyễn Minh Tấn, do chỉ còn bộ xương nên không thể xác định được giới tính. Nơi phát hiện bộ xương có nhiều gò mả. Nhiều khả năng trong quá trình đào đất san ủi mặt bằng tại đây khiến bộ xương lộ ra khỏi đất./.