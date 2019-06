Đường dây nóng “Tiếp sức mùa thi” năm 2019

Nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Ngày 11/6, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên và một số đơn vị đồng hành phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

Ông Bùi Quang Huy (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.



Phát biểu tại buổi họp báo, Ông Bùi Quang Huy (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) cho biết: “Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 lực lượng cơ bản là sinh viên, tuy nhiên để có hiệu quả cần phối hợp với tổ chức đoàn ở địa bàn. Năm 2018, 1 số cơ sở và địa phương đã huy động lực lượng quá đông, phân chia lực lượng chưa tốt dẫn tới 1 số địa điểm không có việc để làm nên các bạn làm những việc khá hình thức. Từ 2015 Bộ GD&ĐT thay đổi hình thức thi khiến cho các địa phương áp lực hơn. Chúng tôi đã khuyến nghị với các tổ chức đoàn ở địa phương phải khảo sát kĩ để hoạt động cho có hiệu quả tránh hình thức”.

Theo lãnh đạo TƯ Đoàn, năm 2019 TƯ Đoàn đã phối hợp với Bộ GD&ĐT hỗ trợ, tiếp sức cho tất cả các đối tượng thí sinh, người nhà thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Hội SVVN tiếp nhận thông tin, nhu cầu thí sinh qua đường dây nóng: 0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76.

Nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi của Đoàn viên, sinh viên.

Bên cạnh đó, BTC chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2019 còn thiết lập nhiều kênh khác nhau để tiếp nhận thông tin thí sinh: Trang đăng ký trực tuyến: http://hotro.tsmt.org); fanpage Hội Sinh viên Việt Nam; qua thu thập thông tin từ các tỉnh, thành Đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, trường trực thuộc. Sau khi tiếp nhận thông tin thí sinh, BTC chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ hoàn thiện phân loại đối tượng, địa bàn, thông tin đến các đội hình tình nguyện ở cơ sở đăng ký hỗ trợ thí sinh, trước ngày 15/6.

Ngoài ra, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; tỉnh, thành đoàn cũng chủ động thiết lập đường dây nóng, email, fanpage tiếp nhận nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh tại địa phương với đa dạng về hình thức, phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

BTC yêu cầu chương trình “Tiếp sức mùa thi” phải đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ; trong đó, đặc biệt chú trọng tất cả thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia kỳ thi THPT Quốc gia.

Với mục tiêu: “Toàn bộ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi”. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 xây dựng kế hoạc tiếp sức thí sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trước, trong và sau thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Theo đó, trước kỳ thi, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa địa điểm thi sẽ có tình nguyện viên hỗ trợ về mọi phương diện, như: Hỗ trợ kinh phí, các vật phẩm phục vụ thi và ôn thi; thông tin, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng; tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó,...

Nội dung tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2019 rất phong phú: Đưa đón thí sinh miễn phí; phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, văn phòng phẩm phục vụ thi; tư vấn tâm lý cho thí sinh trước khi bước vào phòng thi… Tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông đều có đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi.

Để có một chương trình “Tiếp sức mùa thi” thành công, T.Ư Hội SVVN đề nghị, Hội SVVN các tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan, nguồn lực xã hội để thành lập các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện thực nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cần giúp đỡ của thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình tham gia thi THPT Quốc gia. Các tình nguyện viên, đội hình tình nguyện đều được tập huấn trước khi bắt tay vào thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019.

Bên cạnh đó, năm 2019, BTC tiếp tục xây dựng quỹ hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 200 triệu đồng, với mục tiêu giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia kỳ thi một cách trọn vẹn./.