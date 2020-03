Gia Lai, Đắk Lắk cách ly hàng loạt người trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Gia Lai (CDC Gia Lai) vừa tiến hành cách ly y tế đối với 6 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đồng thời CDC Gia Lai khuyến cáo những ai đã đi, đến Bệnh viện Bạch Mai từ 12/3 tới nay, cần đến cơ sở y tế địa phương để khai báo.

Cụ thể, tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, ngày 11/3, chị V.T.T (48 tuổi) trú tại thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú nhập viện khoa Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai). Anh N.V.T (54 tuổi) là chồng, cùng đi để chăm vợ. Ngày 16/3, bệnh nhân xuất viện, về xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tiếp xúc nhiều người tại đây. Từ 21/3 đến 29/3, 2 người về thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai, không khai báo y tế, tiếp xúc với nhiều người tại địa phương. Hiện nay, cả 2 không có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

6 người tại Gia Lai trở về từ bệnh viện Bạch Mai được cách ly y tế.

Tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, ngày 14/3, ông L.V.Q (SN 1969), trú tổ dân phố 1, thị trấn Ialy đi khám định kỳ tại khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai. Từ 15/3 đến 20/3, ông Q. điều trị ngoại trú và thuê nhà trọ ở khu nhà lưu trú dành cho bệnh nhân nghèo. Hàng ngày, ông Q. đến nhiều nơi trong bệnh viện. 20/3, ông Q. đi xe ôm đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội), sau đó đi xe Thuận Ý về thị trấn Chư Păh (Gia Lai) sáng sớm 21/3. Từ đó tới nay, ông Q. đã đến xã Ngọc Ten, Kon Plông, Kom Tum ở nhiều ngày và tham dự 2 đám cưới ở địa phương.

Tại thành phố Pleiku, có 3 người được cách ly y tế. Cụ thể, ngày 15/3, chị L.T.C (SN 1998) đi từ thành phố Pleiku ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chăm em gái là Lê Thị Huyền My (SN 2001) mổ tim tại khoa Tim mạch. Ngày 24/03, chị C từ Hà Nội về Pleiku (chuyến bay VJ1423, lúc 13giờ 50 phút đến 15 giờ 30 phút). Sau khi xuống máy bay, chị C. về nơi cư trú. Từ đó tới nay, chị C. chỉ tiếp xúc với 4 người trong gia đình.

2 người khác là bà N.T.H (SN 1967) và ông H.T.B (SN 1956), cùng trú tại đường Lê Duẩn, Pleiku. Đầu tháng 3, bà H. từ thành phố Hồ Chí Minh về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chăm mẹ tại khoa Tim mạch. Chiều 13/03, người này về quê ở xã Mế Sở, Văn Giang, Hưng Yên. Ngày 14/3, ông B bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hưng Yên. Trong ngày, 2 người tham gia đám tang của mẹ bà H. Ngày 24/03, 2 công dân bay từ Nội Bài về Pleiku (chuyến bay VJ451, lúc 7h20 đến 9h15 phút). Sau đó, cả 2 đã khai báo y tế và tự cách ly tại nhà.

Hiện nay, cả 6 người có lịch sử dịch tễ trở về từ Bệnh viện Bạch Mai đều đã được lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm Covid - 19 và thực hiện cách ly tại cơ sở y tế địa phương.

Tính đến sáng nay, tại tỉnh Gia Lai có 307 người nghi ngờ nhiễm Covid-19 được cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung. Ngoài ra, có 512 người thực hiện tự cách ly, trong đó có 302 người qua 14 ngày.

Đắk Lắk cách ly tập trung 8 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đắk Lắk, đến sáng 30/3, ngành Y tế tỉnh đã cách ly tập trung đối với 8 trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai nơi phát sinh ổ dịch Covid-19 tại Hà Nội.



Qua rà soát trên toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 15 trường hợp đã đến Bệnh viện Bạch Mai thuộc diện phải theo dõi. Trong đó có 7 trường hợp hiện đang ở Hà Nội và Thái Bình, 8 trường hợp trở về địa phương đã thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh (333 Hà Huy Tập, TP. Buôn Ma Thuột). Đến sáng nay (30/3), có 2 trong số 8 trường hợp này đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với Virus Sars Cov-2 gây bệnh Covid-19.

Theo thống kê của ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến 7 giờ sáng 30/3, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Song đã có 360 trường hợp trở về từ vùng dịch, có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19, trong đó có 277 trường hợp đã hoàn thành cách ly. 83 trường hợp còn lại đang cách ly tại cơ sở y tế (8 trường hợp), cách ly tập trung (32 trường hợp)và cách ly tại nhà, nơi cư trú (43 trường hợp)./.

Nam Trang-Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên