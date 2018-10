Gia tăng quan hệ tình dục nơi công cộng: Dễ dãi, lệch chuẩn văn hóa

Thời gian qua, các clip sex của những cặp trai gái bị phát tán trên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi giật mình về sự dễ dãi và lệch chuẩn văn hóa của giới trẻ khi làm “chuyện ấy” ngay chốn công cộng.

Lệch chuẩn văn hóa

Sự dễ dãi, phóng đãng, quá đà của giới trẻ thể hiện khi chuyện thầm kín được thực hiện ngay chốn công cộng như công viên, quán trà sữa, rạp chiếu phim, ban công, vỉa hè… Điều gây sốc đối với nhiều bậc phụ huynh khi trong số này có nhiều em đang ở độ tuổi học đường.

Chị Đỗ Thu Thủy, ở Thanh Xuân, Hà Nội lo lắng về lối sống phóng túng của nhiều bạn trẻ hiện nay khi chị thường xuyên bắt gặp nhiều nam thanh nữ tú thản nhiên thể hiện tình cảm ngay vệ đường, trên xe buýt… thậm chí không ngại ngùng có những hành động quá đà trong khi vẫn khoác trên mình đồng phục trung học phổ thông.

“Trẻ bây giờ dậy thì sớm, tiếp xúc nhiều phim ảnh, sách báo đồi trụy, nếu cha mẹ không giáo dục về giới tính, đạo đức và không để mắt tới con cái, chúng dễ đi sai đường. Nếu chẳng may mang thai ngoài ý muốn, hậu quả sẽ khôn lường”.

“Chứng nghiện quan hệ tình dục nơi công cộng có thể là biểu hiện của bệnh. Điều quan trọng, giới trẻ phải mạnh dạn tìm đến bác sĩ nam khoa, thận tiết niệu hoặc bác sĩ phụ sản để được tư vấn và giải tỏa” Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên gia nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chị Lan Anh ở Long Biên, Hà Nội không khỏi giật mình trước sự quá đà của giới trẻ khi chỉ trong thời gian ngắn, không ít clip được phát tán trên mạng về những hành vi tình dục thực hiện nơi công cộng, phớt lờ ánh nhìn của thiên hạ. Chị cũng hoang mang khi tụi trẻ chẳng biết ái ngại hay lo lắng về hệ lụy nếu những cảnh nóng bị quay lén rồi tung lên mạng.

“Không hiểu giới trẻ nghĩ như thế nào mà dám làm “chuyện ấy” ngay chốn công cộng. Chúng không nghĩ đến hậu quả sau này hay nghĩ cho cha mẹ hay sao? Rồi còn tương lai của mình nữa”, chị Lan Anh bày tỏ xót xa…

Nhiều chuyên gia tâm lý và tình dục cho rằng, ngay cả ở phương Tây, dù cởi mở và phóng khoáng đến đâu thì hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng đều bị nghiêm cấm và bị xã hội lên án.

“Thực ra trai gái thể hiện một nụ hôn không phải là thái quá. Còn hành vi phô dâm nơi công cộng là sự thôi thúc của bản năng mà họ không biết cách kìm nén cảm xúc nên sinh ra những hành vi phản cảm không được cộng đồng chấp nhận. Đó là do các bạn trẻ không được giáo dục về văn hóa nơi công cộng, khi tiếp xúc nhiều với phim ảnh khiêu dâm các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng, sinh ra hành động biến thái. Chứng sex trước đám đông nếu tái đi tái lại tôi nghĩ sẽ là bệnh nếu như không có biện pháp ngăn chặn”, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, chuyên gia nam học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo.

Cần được giáo dục và tư vấn

Tình cảm giới tính nếu phơi bày lộ liễu thái quá ở nơi công cộng có thể coi là hành vi lệch chuẩn, băng hoại đạo đức, thiếu tôn trọng cộng đồng. Việc rộ lên các clip sex nơi công cộng của một bộ phận giới trẻ hiện nay cho thấy thực tế đáng lo ngại là vấn đề giáo dục về nhận thức, giá trị bản thân và kỹ năng sống của các bạn trẻ đang bị bỏ ngỏ.

Đã có nhiều tiếng chuông cảnh báo, chỉ vì hành vi thiếu kiểm soát của giới trẻ như ấu dâm, phô dâm, thị dâm, ác dâm dẫn đến hậu quả tù tội và tự tử.

“Đến tuổi dậy thì, sự tò mò về sex là đương nhiên và nếu trẻ không được giáo dục thì sẽ dễ đi sai đường. Không phải mình vẽ đường cho hươu chạy mà mình phải giúp trẻ chạy đúng đường. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục về giới tính, sinh sản phải được kết hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và ngành y bắt đầu khi các em còn nhỏ. Giúp các em biết cách ứng xử tốt hơn trước mọi tình huống trong cuộc sống”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Liên phân tích thêm: “Đối với thanh thiếu niên, việc giáo dục về giới tính còn là biết cách quan hệ tình dục an toàn, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như cách chăm sóc cơ quan sinh dục như thế nào để phát hiện dị tật bẩm sinh, để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm viêm gan B, C, HIV, bệnh lậu. Viêm nhiễm do quan hệ tình dục không an toàn và lạm dụng tình dục còn dẫn đến nguy cơ vô sinh”.

Việc thay đổi không gian “yêu” để đạt thăng hoa trong cuộc sống không phải cứ phô ra chốn công cộng. Sự kìm chế cảm xúc để tránh hậu quả đáng tiếc còn là kết quả sự giáo dục của gia đình, nhà trường cho các em ngay từ khi còn nhỏ./.

