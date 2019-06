Giải cứu nạn nhân ở Si Ma Cai: Phức tạp hơn giải cứu đội bóng nhí Thái Lan

Các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực bơm nước ra khỏi hang giải cứu nạn nhân. Đại tá Bùi Hồng Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được đến vị trí ông Giàng Seo Lử ở thôn Sảng Mản Thẩn, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai mắc kẹt trong hang.

Trước đó, sau nhiều nỗ lực, đến tối 4/6 các lực lượng đã áp sát được gần miệng khoang nơi nạn nhân đang mắc kẹt, cách miệng hang 30m, sâu 7m so với mặt đất. Nhưng thật không may, trong đêm 4/6 tại huyện Si Ma Cai xuất hiện mưa lớn dữ dội, nước và đất đá lại từ trên đồi cao xối xuống, mọi công sức suốt hai ngày đêm của các lực lượng đều bằng 0 phải bắt đầu lại từ đầu.

Các lực lượng vẫn đang nỗ lực hết sức, huy động thêm máy bơm công suất lớn hút nước ra khỏi hang. Ngoài lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh còn có Công an huyện, công an xã, kiểm lâm, điện lực cùng chính quyền địa phương cùng hỗ trợ. Tuy nhiên, do vị trí dẫn vào khoang hang xác định là nơi nạn nhân đang mắc kẹt là một lối thắt eo rất hẹp, chỉ một người luồn qua được, nay ngập nước lại thêm đất đá chẹt vào hết sức khó khăn.

Theo Đại tá Bùi Hồng Tuấn, quá trình giải cứu này thậm chí còn phức tạp hơn giải cứu đội bóng nhí của Thái Lan hồi tháng 6/2018 vì hang tại Thái Lan là hang đi ngang, còn hang này thoải sâu xuống âm dưới mặt đất, hứng chịu mọi nước và đất đá trên cao xối xuống, ngoài ra còn phụ thuộc các yếu tố như ô xy, thời tiết, cộng thêm phải vượt qua lối thắt eo hẹp bình thường một người muốn vào chỉ có cách troài lách người qua... Hiện nay chỉ hy vọng thời tiết ủng hộ, không tiếp tục mưa mới có thể triển khai các công việc thuận lợi, còn các lực lượng sẽ cố gắng hết trách nhiệm để tiếp cận được tới nạn nhân.

Trước đó như VOV đã đưa tin, ngày 1/6, khi thấy trời mưa lớn, ông Giàng Seo Lử cùng người em họ là Giàng Seo Dùng rủ nhau xuống hang tháo máy bơm nước tưới ruộng cho khỏi hỏng. Khi xuống sâu, nước và đất đá từ trên đồi cao trút xuống bịt kín cửa hang khiến ông Lử bị mắc kẹt, anh Dùng may mắn thoát được.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã đến hiện trường và phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương nỗ lực giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt./.

