Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình đánh giá kỳ thi nghiêm túc nhờ trực quan?

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ ngành giáo dục liên quan đến gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Chiều 3/8, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, đã thông tin với báo chí về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Theo ông Đắc, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình chưa xác định có bao nhiêu bài thi bị can thiệp.

Khi phát hiện sự việc, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đã chủ động báo cáo, điện thoại cho lãnh đạo tỉnh, công an tỉnh và Bộ GD-ĐT. Với tư cách người đứng đầu Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, ông rất tiếc khi sự việc xảy ra.

Ông Đắc xin lỗi phụ huynh, học sinh vì để xảy ra sự việc này. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đang đợi kết quả rồi sẽ tiến hành theo quy chế thi cũng như theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, số lượng điểm 9 trở lên ở môn toán của tỉnh Hòa Bình tương đương với số điểm 9 trở lên của TP HCM và cao gấp 2,3 lần số điểm 9 trở lên của Nam Định. Điều đáng nói, số thí sinh tham dự môn toán của TP HCM cao gấp 11 lần so với Hòa Bình.

Hòa Bình cũng là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên cao vượt trội so với các tỉnh, TP khác như Hà Nội chỉ có 4 thí sinh (chiếm 4,88%), TP HCM và Nam Định chỉ có 2 thí sinh (chiếm 2,44%.) Ở khối C03 (toán - ngữ văn - lịch sử), cả nước chỉ có 10 trường hợp thí sinh có mức điểm trên 27 thì Hòa Bình có 2 thí sinh.

Trả lời trên chương trình "Diễn đàn giáo dục" - VOV2 ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho rằng khi thẩm định, tổ chấm chỉ chấm trên các bài thi. Do đó, không có mâu thuẫn gì giữa việc "kết quả 100% như ban đầu" và sự kiện bất thường mới bị phát giác.

Theo ông Trinh, sai phạm ở Hòa Bình diễn ra trước đó; cụ thể là can thiệp lên bài làm của thí sinh.

"Như vậy, tổ chấm thẩm định không phát hiện được là bình thường. Nhưng thông qua việc chấm rà soát như vậy tổ chấm thẩm định đã nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm trong quá trình chấm thi, cho nên, Bộ GD-ĐT mới có công văn gửi Bộ Công an điều tra làm rõ và nay đã có kết quả ban đầu".

Trước câu hỏi so với Hà Giang, Sơn La, dấu hiệu can thiệp điểm thi ở Hòa Bình có gì khác biệt, ông Trinh cho rằng, điều này thuộc chức năng của Bộ Công an.