Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà MB Grand Tower

Vào khoảng 19h45 ngày 9/5, 1 vụ cháy lớn bắt nguồn từ tầng 25 của toà nhà MB Grand Tower (số 63B Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Theo nhân chứng, thời điểm trên họ phát hiện lửa khói phát ra từ toà nhà liền thông báo tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên do lửa cháy quá lớn nên chỉ ít phút sau đã bùng lên dữ dội, khói bốc nghi ngút. Nhân chứng tên Nguyễn Văn Thân cho biết: “Vào khoảng thời gian trên có 5 công nhân đang thi công (đổ bê tông, chuẩn bị lắp bệ máy). Đột nhiên đám cháy bốc lên từ tầng 25 sau đó lan sang tầng 26, rất may 5 người thoát chết". Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã huy động 15 xe chữa cháy cùng các phương tiện hỗ trợ hiện đại như thang cẩu, vòi nước công suất lớn đến dập lửa. Đến khoảng 20h20 đám cháy được dập tắt, rất may không có thiệt hại về người. Tài sản thiệt hại không quá lớn. Qua quan sát tại hiện trường, đoạn đường trên được phong tỏa toàn bộ từ ngã 3 Hoàng Ngân - Lê Văn Lương đến ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy. Hơn 60 cán bộ chiến sĩ chữa cháy cùng lực lượng chức năng sở tại được huy động đến và rất đông người hiếu kỳ tập trung xem khiến cho giao thông ùn tắc kéo dài. Thông tin về vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết: “Ngọn lửa bùng phát tại tầng 25, toà nhà đang xây dựng trên và lan sang tầng 24 và 26. Rất may không có thiệt hại về người”. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Các phương tiện hiện đại như thang cẩu đã đuợc huy động đến hiện trường. Ngọn lửa bốc đỏ ở tầng 25 của tòa nhà. Được biết đây là tòa nhà đang thi công, 1 trong hai cổng vào thi công.