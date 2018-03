Hà Nội cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 343% kế hoạch trong năm 2017 đã đưa phường Kim Mã sớm hoàn thành chủ trương quan trọng này. Tất cả các trường hợp đủ điều kiện đều được thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Hiện chỉ còn gần 20 hồ sơ tồn đọng chưa được kê khai do chủ nhà đi vắng, đất trong vùng dự án, còn có tranh chấp.

Bà Nguyễn Thị Vượng nói: “Cấp giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu, phường Kim Mã chúng tôi chỉ còn khoảng 20 trường có những lý do vướng mắc, do đó chúng tôi tiến hành đúng theo sự chỉ đạo. Đó là lập biên bản 3 lần và ra thông báo gửi đến các hộ gia đình để các hộ gia đình biết. Hiện nay các chính sách về cấp sổ đỏ thay đổi rất nhiều, do vậy chúng tôi phải thường xuyên rà soát, trường hợp nào có khả năng tháo gỡ là chúng tôi tập trung tháo gỡ ngay