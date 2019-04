Hà Nội hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Trung Văn

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống hiện trường. Đại diện các cơ quan liên quan của quận Nam Từ Liêm cũng đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Bước đầu, Thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo phường và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Trước mắt, quận Nam Từ Liêm đã quyết định hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng/người, phường Trung Văn hỗ trợ 3 triệu đồng/người. UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Trung Văn cũng bố trí người giúp đỡ, hướng dẫn người nhà nạn nhân tại Bệnh viện 198, nơi thi thể các nạn nhân được đưa đến. Đồng thời, các lực lượng chức năng cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho các gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại hiện trường, ông Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện quận đã phân công các bộ phận tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, dập tắt hoàn toàn vụ cháy, đồng thời hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Như đã đưa, trưa 12/4, đã có 7/8 nạn nhân được tìm thấy và đưa về Bệnh viện 198. Các cơ quan chức năng xác định danh tính ban đầu 8 nạn nhân trong vụ cháy trên là Lương Quốc Dân (SN 1984, công nhân Công ty Môi trường 79), Lương Văn Việt (SN 1986, công nhân Công ty Môi trường 79), chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt), cháu Lương Công Minh (SN 2014, con của vợ chồng anh Việt); Lương Anh Tuấn (SN 2018 con của vợ chồng anh Việt); Tuấn (SN 1985, lái xe Công ty Môi trường 79), Trần Văn Hải (SN 1994, quê Chương Mỹ, Hà Nội, công nhân Công ty Môi trường 79); Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân Công ty Môi trường 79). Đáng nói, trong số các nạn nhân, có 1 gia đình cả 4 người ở Phú Thọ đã tử vong.

Thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm, đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích khoảng 900m2.

Trong đó, xưởng kho lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến làm chủ (SN 1976, thường trú tại 36 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội); xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan làm chủ (SN 1979, thường trú 258 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội); xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn làm chủ (SN 1979, thường trú xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội); kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ làm chủ (SN 1965, thường trú số 79, ngách 125, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện các đơn vị chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc./.