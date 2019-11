Hai ông cháu tử vong thương tâm sau va chạm với ô tô ở Cầu Diễn

Vào khoảng 13h55’ ngày 20/11, tại đường Cầu Diễn giao với đường mới đi Xuân Phương xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên xe ô tô mang BKS 29C-258.85 di chuyển theo hướng từ Hoài Đức - Mai Dịch đã xảy ra va chạm với xe mô tô đi phía trước cùng chiều mang BKS 29X5-050.92 do người đàn ông điều khiển chở nam thanh niên.



Hậu quả, sau va chạm lái xe mô tô đã tử vong tại chỗ, nam thanh niên đã tử vong khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 198.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT số 6 (PC08 - Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông để xử lý vụ việc theo quy định.



Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc đơn vị đã cử người nhanh chóng xuống xử lý vụ việc theo quy định. Danh tính lái xe ô tô được xác định là Đặng Hồng Quân sinh năm 1983 (HKTT Đồng ích - Lập Thạch, Vĩnh Phúc), lái xe mô tô do ông Nguyễn Bá Sâm (1954 ở Yên Sở, Hoài Đức Hà Nội) điều khiển chở sau cháu Nguyễn Bá Huy Tùng, SN 2006 ở cùng địa chỉ".



Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.