Hai xe máy đối đầu khiến một người tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 17/4/2018, anh Trần Văn Hữu Tài (sinh năm 1986, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy BS: 64G1-3542 đi trên QL 53 theo hướng Vĩnh Long – Trà Vinh, khi đi đến đoạn Km 11+700 (thuộc ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 64K4-8397 do anh Lâm Văn Hồng (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.