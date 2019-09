Hơn 120 người chết và bị thương do hỏa hoạn 6 tháng đầu năm 2019

Tại buổi làm việc với Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an ngày 23/9, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã công bố báo cáo cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước xảy ra 1.927 vụ cháy, làm chết 59 người, bị thương 64 người, thiệt hại về tài sản khoảng 654,94 tỷ đồng và 408 hecta rừng…

Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc tại buổi làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trong đó, đã xảy ra 15 vụ nổ, làm chết 5 người, bị thương 15 người. Cũng theo báo cáo, thời gian qua, nhiều tai nạn, sự cố được lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN kịp thời xử lý, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản có thể xảy ra.



Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra những giải pháp, kiến nghị đồng thời đảm bảo tốt công tác tham mưu để chính quyền chỉ đạo, trách nhiệm các ngành, các cấp rõ hơn trong công tác PCCC... Theo đó, đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới đối với các Luật, Nghị định, Thông tư về PCCC đảm bảo mọi người dân biết, hiểu và thực hiện được…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh việc chú trọng công tác nghiệp vụ PCCC, trong đó đặc biệt là nghiệp vụ cơ bản phù hợp với người dân, từng khu vực và hoạt động sản xuất…/.