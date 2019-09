Trước khi cháy, Công ty Rạng Đông từng vi phạm điều kiện an toàn PCCC

Cụ thể, từ ngày 22/2/2019 đến ngày 28/2/2019, các lực lượng chức năng Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra 1.545 cơ sở, trong đó 74 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Vụ cháy kinh hoàng tại Công ty Rạng Đông diễn ra vào tối ngày 28/8.

Trong bản danh sách này, Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt cơ sở, trường học, khách sạn, doanh nghiệp, nhà xưởng,... vi phạm các điều kiện về đảm barp an toàn PCCC&CNCH.



Điều đáng nói, trong bảng danh sách công bố khi kiểm tra vào tháng 2/2019 không chỉ có nhiều khu chung cư cao tầng vi phạm điều kiện an toàn PCCC&CNCH gây mất an toàn cho cư dân và còn có những "ông lớn" nằm trong khu "đất vàng" cần phải di dời ra khỏi nội đô như Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty cổ phần giầy Thượng Đình, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty cao su Sao Vàng,... cũng không đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH.

Vụ cháy kéo dài cho đến tận sáng ngày 29/8 mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo bảng danh sách các cơ sở vi phạm của Công an Hà Nội công bố ngày 11/3/2019, thì Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm ở vị trí số 55 khi vi phạm về việc "chưa sắp xếp hàng hóa đảm bảo an toàn PCCC".

Như đã đưa tin, vào khoảng 18h5' ngày 28/8 tại nhà kho Công ty Rạng Đông xảy ra vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi khoảng 6.000m2 kho chứa sản phẩm, làm cháy khoảng 480.000 bóng đèn huỳnh quang, chủ yếu là loại đèn dài 1,2m có sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng với hàm lượng 20mg/bóng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, Công ty Rạng Đông báo cáo có khoảng 15,2 kg thủy ngân đã phát tán ra môi trường sau vụ cháy.

Tuy nhiên, tính toán của các nhà khoa học dựa trên số lượng bóng đèn huỳnh quang và compact bị hư hỏng sau vụ cháy cho thấy con số này có thể lên tới 27,2 kg. Do đó, tạm xác định lượng thủy ngân phát tán ra môi trường từ 15,2 - 27,2 kg.

Ngày 17/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức cuộc họp báo cho biết, nguyên nhân cháy tại Công ty Rạng Đông là do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) tại vị trí cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m, cách vách tôn phía Tây Bắc 3,4m bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn led, sau đó cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ cháy lớn nói trên.

Danh sách 74 cơ sở không đảm bảo điều PCCC&CNCH được Công an Hà Nội kiểm tra từ ngày 22/2/2019 đến ngày 28/2/2019, như sau: