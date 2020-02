Hơn 190 ha lúa Đông Xuân đang có nguy cơ chết do thiếu nước

Vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020, toàn tỉnh Điện Biên gieo cấy khoảng 9.230ha lúa. Tuy nhiên theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, hiện tình trạng thiếu nước đang gây khó khăn cho sản xuất lúa của các huyện như: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Tủa Chùa. Thời điểm này, do tình hình nắng nóng kéo dài, các công trình thủy lợi không đảm bảo nước tưới nên tại nhiều địa phương đã có hơn 109 ha lúa chết và đang bị thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra; hơn 190 ha lúa đang có nguy tiếp tục bi thiệt hại do tình trạng hạn hán, thiếu nước kéo dài.

Người dân xã Noong Luống (huyện Điện Biên) vận hành máy bơm nước cứu hạn cho lúa Đông Xuân.