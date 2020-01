Hơn 4 triệu trường hợp vi phạm trật tư an toàn giao thông bị xử phạt

Năm qua, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã mang lại kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2018; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông đạt kết quả cao, tạo chuyển biến lớn về trật tự an toàn giao thông.

Ảnh minh họa

Năm 2019, toàn quốc xảy ra hơn 17.600 vụ tai nạn giao thông, làm 7.610 người tử vong, 13.624 người bị thương. So với năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và số người bị thương.

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản xử lý hơn 4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 2.764 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 7.297 vụ, bắt giữ hơn 6.000 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên các tuyến giao thông; thu giữ nhiều tang vật, hàng hóa chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.



Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tăng cao, nhất là vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ quy định; tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan ô tô chở khách, xe container và lái xe uống bia rượu, sử dụng chất ma túy gây tai nạn giao thông... diễn ra rất phức tạp.

Năm nay, Cục Cảnh sát giao thông tập trung chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy, vi phạm tốc độ, làn đường, phần đường.

Đặc biệt sớm triển khai áp dụng các quy định mới của Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, tập kết bến bãi, kinh doanh vận chuyển khoáng sản trên các tuyến đường thủy. Trước mắt, Cục Cảnh sát giao thông tập trung hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết:“Trước mắt, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trong dịp Tết và tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động vui xuân, đón Tết Canh Tý 2020 của Nhân dân, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tối đa lực lượng đảm bảo tốt nhất tình hình trật tự an toàn giao thông, quyết tâm, kiên quyết và kiên trì thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100. Đồng thời không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả vớí các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.”./.