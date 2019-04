Kẻ dâm ô Đỗ Mạnh Hùng xuất hiện, cư dân chung cư ở Hà Nội đề phòng

Mới đây, mạng xã hội đăng tải hình ảnh Đỗ Mạnh Hùng (kẻ bị phạt 200 nghìn đồng vì hành vi sàm sỡ nữ sinh) xuất hiện trong thang máy của tòa nhà TNR Gold Season (tại 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đỗ Mạnh Hùng xuất hiện trong thang máy bị người dân chụp hình.

Ngay lập tức, cư dân tòa nhà này đã yêu cầu tổ chức cuộc họp để đưa ra biện pháp đối với người này.

Theo đó, trong cuộc họp ngày 20/4 giữa Ban quản lý tòa nhà với cư dân, mọi người thống nhất đưa ra biện pháp như tăng cường bộ phận an ninh kiểm soát tại các hành lang căn hộ, tầng hầm trong tòa nhà. Nhân viên phòng camera phải tập trung quan sát hơn nữa, đồng thời dán ảnh Đỗ Mạnh Hùng tại khu vực sảnh và tầng hầm để nhận diện.

Bên cạnh đó, thời hạn lắp camera tại thang máy dự kiến là 30/6 nhưng sẽ được lắp sớm hơn vào tháng 5 này.

Liên quan đến sự việc trên, trưa 21/4, trả lời PV, đại diện Ban quản lý tòa nhà TNR Gold Season xác nhận nội dung biên bản trong cuộc họp giữa đơn vị và người dân vào ngày 20/4.

Ban quản lý cho hay, trước một ngày cuộc họp diễn ra, cư dân đã gặp Đỗ Mạnh Hùng ở trong thang máy đi lên tầng 30.

"Đỗ Mạnh Hùng lên nhà chủ hộ trên tầng 30 là người quen để chơi, chứ ông ta không phải là chủ căn hộ nơi đây. Cư dân tòa nhà không muốn cho Hùng thuê nơi đây, nhưng nếu có thì chúng tôi không thể nào trục xuất người ta ra được. Và chúng tôi sẽ có một cách liên hệ hợp lý nhất để không ảnh hưởng đến hai bên", đại diện Ban quản lý tòa nhà cho hay.

Được biết, Ban quản lý tòa nhà trên đã dán hình ảnh in màu Đỗ Mạnh Hùng tại sảnh bảo vệ và trong thang máy. Cùng với đó, việc lắp camera an ninh trong thang máy sẽ được đẩy nhanh một tháng so với dự kiến để hoàn thành trong tháng 5.

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 4/3, tại thang máy khu chung cư Gold Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), 4 người đi lên tầng trên của chung cư.

Khi đến tầng 19, chỉ còn lại 2 người là chị V. - cư dân trong tòa nhà và Đỗ Mạnh Hùng. Tại đây, Hùng đã có hành vi sàm sỡ cô gái này.

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đến 18/3, Công an quận Thanh Xuân xử phạt hành chính Đỗ Mạnh Hùng với số tiền 200 nghìn đồng. Mức phạt này khiến dư luận nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt, hầu hết mọi người đều cho rằng mức phạt như vậy là quá nhẹ, không có tính răn đe./,