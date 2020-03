Kết quả giám định 14 thùng phuy có mùi “lạ” đổ trộm xuống sông Hồng

Ngày 31/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có các kết luận Giám định kết luận 14 thùng phuy do Hùng đổ ra bờ sông Hồng đều là chất thải nguy hại có chứa thành phần nguy hại đặc biệt (Toluene, Trichloroethylene) vượt ngưỡng quy chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, từ những dấu vết tại hiện trường, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với các đơn vị chức năng đã làm rõ đối tượng Phạm Văn Hùng là người gây ra vụ để chất thải trái phép nêu trên. Đối tượng khai nhận chuyên thu gom dung môi thải đã sơ chế là các chất tẩy rửa trong các khu công nghiệp.

12 thùng phuy chất thải lỏng đổ trộm xuống sông Hồng.

Cũng trong ngày 31/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Hùng (sinh năm 1972, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì) là người gây ra vụ đổ chất thải trái phép tại bờ sông Hồng trong đêm 13/3.



Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 14/3, một số người dân ở huyện Thanh Trì, Hà Nội phát hiện hàng chục chiếc thùng phuy nghi chứa chất độc hại được một xe tải đổ trộm xuống sông Hồng (đoạn qua phía sau đình làng thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Những chất thải lỏng có mùi nồng nặc, nổi váng khi bị đổ trộm xuống sông Hồng.