Khôi phục lưới điện bị sự cố sau vụ cháy rừng ở Thừa Thiên-Huế

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có thông tin cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019. Theo đó, đến khoảng 20h00 tối 28/6/2019, sau khi đám cháy rừng ở gần hành lang đường dây 500kV tại khu vực thị xã Hương Thuỷ được cơ bản khống chế, các đơn vị Truyền tải điện đã khẩn trương kiểm tra 4 khoảng cột (từ 1526 đến 1529) với hơn 1 km đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh bị sự cố do cháy rừng ở khu vực thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy, đoạn đường dây 500 kV này vẫn đủ điều kiện để tiếp tục vận hành an toàn và đường dây đã được đóng điện trở lại lúc 21h00.

Đến 23h58 ngày 28/6/2019 toàn bộ các phụ tải ở cả miền Bắc và miền Trung đã được khôi phục cung cấp điện hoàn toàn (Ảnh minh hoạ: KT)

Về tình hình cung cấp điện cho phụ tải, đến 23h58 ngày 28/6/2019 toàn bộ các phụ tải ở cả miền Bắc và miền Trung đã được khôi phục cung cấp điện hoàn toàn. EVN sẽ liên tục theo dõi sát diễn biến thời tiết nắng nóng cũng như tình trạng nguồn điện, lưới điện để cố gắng cung cấp điện tối ưu nhất có thể, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Với tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng, nước về các hồ thuỷ điện thấp, tình hình thiếu than và khí vẫn nghiêm trọng, do đó việc cung cấp điện trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục khó khăn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ưu tiên nguồn khí cho sản xuất điện.

Dự báo trong những ngày tới thời tiết còn tiếp tục nắng nóng, để góp phần đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, hiệu quả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị khách hàng và doanh nghiệp tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn; chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết, nhất là sử dụng điều hoà nhiệt độ chỉ đặt từ 26-27 độ trở lên và nên sử dụng kết hợp với quạt./.