"Không được lơ là chủ quan trong công tác ứng phó với bão số 6"

Tỉnh Quảng Ngãi cần nhanh chóng kiểm tra tất cả các phương án đối phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống… Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế sáng nay (9/11) về công tác triển khai ứng phó bão số 6 ở tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 6, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng phương án ứng phó, tập trung đảm bảo an toàn và lên phương án di dời hàng vạn người dân vùng xung yếu, nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ đến nơi an toàn.

Hiện nay, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã vào nơi trú tránh an toàn. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã thành lập 2 Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Lý Sơn và huyện Đức Phổ. Theo đó, dự kiến khi có tình huống khẩn cấp sẽ tổ chức di dời hơn 3.600 hộ, hơn 13.600 nhân khẩu tại các khu vực nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão như các huyện Lý Sơn, Đức Phổ và các xã ven biển…

Tùy theo tình hình mưa bão, địa phương triển khai phương án di dời hơn 8.100 hộ, hơn 28.600 nhân khẩu nằm trong các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nước ngập sâu và sạt lở đất sau bão.

Ông Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương không được chủ quan trong công tác phòng chống bão.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị và phương án ứng phó bão của tỉnh Quảng Ngãi.

Bão số 6 diễn biến phức tạp, cường độ cao, khả năng bão sẽ cập bờ vào ban đêm và thời gian lưu bão rất dài. Bộ trưởng đề nghị địa phương cần rà soát kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền và cư dân vùng ven biển, giảm thiểu thiệt hại do sóng to, gió lớn; đảm bảo an toàn cho người và lồng bè nuôi thủy sản trên biển; Tăng cường kiểm tra các vùng trũng thấp và vùng nguy cơ sạt lở, các khu vực xung yếu; chuẩn bị chu đáo công tác di dân, đảm bảo an toàn cho người dân; kiểm tra an toàn hồ chứa và quy trình xả lũ…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra ứng phó với bão tại thôn An Trường, xã Phổ Ninh, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị: "Đề nghị cần phải cảnh báo sớm, đây là cơn bão rất lớn. Không nên chủ quan. Chúng tôi cho rằng, ứng phó với thiên tai, cần nang cao bao nhiêu vẫn thấy thiếu, lơ là chủ quan rất là nguy hiểm"./.