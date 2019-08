Kinh hoàng bé trai ngã, bị tấm kim loại xuyên sâu vào ngực trái

Ngày 23/8, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi với vết đâm xuyên sâu hơn 10 cm vào phần ngực trái.

Trước đó, 21h ngày 17/8, trong khi chơi trốn tìm cùng các bạn, cháu Trần Anh Dũng (13 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trèo lên cành cây cao. Không may em bị sẩy chân, rơi tự do xuống trúng ngay hàng rào bằng kim loại. Thanh hàng rào có đầu sắc nhọn đâm xuyên cơ thể. Phát hiện sự việc, người thân vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó, một phần hàng rào sắt được khẩn trương cắt rời để đem cậu bé đi cấp cứu.

Hình ảnh chụp Xquang cho thấy phần thanh sắt xuyên vào cơ thể bệnh nhi.

Bệnh nhi với tấm hàng rào kim loại dính chặt trên cơ thể được đưa đến bệnh viện, trong đó phần cọc sắt sắc nhọn dài hơn 10cm đã xuyên dọc thành ngực trái bệnh nhân. Các bác sĩ khẩn trương sơ cứu ban đầu, chuyển bệnh nhân mổ cấp cứu.

Kết quả chụp Xquang xác định vết đâm của ngạnh sắc nhọn hàng rào đã chạm tới nền sọ của bệnh nhân. Êkip phẫu thuật cố gắng tháo đầu sắc nhọn này và sẵn sàng xử lý các tình huống tổn thương các mạch máu lớn, gây nên tình trạng chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng của bệnh nhi ngay trên bàn mổ. Rất may, vật sắc nhọn không làm mạch máu lớn và nội tạng bị tổn thương. Bệnh nhân bị đứt cơ ngực lớn, cọc sắt hàng rào tạo nên đường hầm trong khoang ngực kéo dài trên 10cm.

“Chúng tôi đã rút được dị vật ra khỏi cơ thể cậu bé an toàn. Đồng thời, lau rửa, sát trùng vết thương, dẫn lưu đường hầm, khâu cơ ngực lớn và da liền lại”. – BSCKI. Hồ Thái Phúc, khoa Phẫu thuật Tim mạch lồng ngực bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An cho biết.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo và chuyển về khoa chăm sóc hồi sức hậu phẫu. Sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định./.