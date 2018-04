Lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi xe tải chở than bị lật

Chiều 1/4, trên địa bàn phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) xảy ra vụ lật xe nghiêm trọng.

Xe tải mang biển kiểm soát 15C 119.60, nhãn hiệu Thaco, loại 5 tấn chở than và bị lật trên quốc lộ 18

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 13h cùng ngày trên địa phận phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Thông tin ban đầu, chiếc xe tải biển kiểm soát 15C 119.60, nhãn hiệu Thaco, loại 5 tấn. di chuyển theo hướng Uông Bí - Đông Triều bất ngờ nổ lốp, lật ra đường khiến toàn bộ số than đổ ra ngoài.

Vụ lật xe khiến Quốc lộ 18 ách tắc nghiêm trọng. Sau khi xảy ra sự việc, lái xe đã bỏ đi, không có mặt tại hiện trường và đến nay vẫn chưa ra trình diện với cơ quan chức năng.

Trước thông tin vụ việc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức phân luồng, đảm bảo lưu thông trên quốc lộ 18. Được biết số than trên xe không nguồn gốc giấy tờ. Hiện Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Uông Bí) đang điều tra làm rõ vụ việc./.

Quảng Ninh kiểm tra, xử lý xe cơi nới chở than sau phản ánh của VOV VOV.VN - Quảng Ninh yêu cầu công an tỉnh xử lý nghiêm đối với các vi phạm liên quan đến các xe cơi nới thùng, chở than vượt quá tải trọng cho phép