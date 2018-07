Lật xe túc-túc, 9 du khách bị thương khi tham quan đảo Quan Lạn

Trong quá trình vận chuyển khách du lịch đi thăm đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), một xe túc-túc đã bị lật khiến 9 du khách bị thương, trong đó có một trẻ em.

Sự việc xảy ra chiều 17/7, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe di chuyển quá nhanh, lái xe không làm chủ được tốc độ nên để lật xe gây tai nạn. Trong 9 người bị nạn có 2 người bị thương khá nặng hiện đã được di chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cho biết, những người ở lại Trung tâm Y tế đều được cấp cứu chăm sóc, ổn định. 9 người đó chỉ bị xây xát chân tay và phần mềm, không có ca nào bị gãy xương. Huyện Vân Đồn cũng rất quan tâm, bố trí nhà nghỉ ngay cạnh bệnh viện để du khách tiện chăm sóc người nhà”.

Túc-túc, loại xe 3 bánh dùng để chở hàng cũng như khách du lịch, khá phổ biến ở trên đảo Quan Lạn, do phù hợp với việc len lỏi trong các ngõ ngách. Dù vậy, do loại xe này thường do tư nhân tự đóng nên không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, không có các trang thiết bị an toàn và không được cơ quan đăng kiểm cấp chứng nhận. Ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết, đến cuối năm nay, xe túc-túc sẽ bị cấm lưu thông./.

