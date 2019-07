Mất tích ở Điện Biên, tìm thấy ở Quảng Ngãi: Người mẹ trẻ bị rối loạn thần kinh

Liên quan đến thông tin một cô gái trẻ tại Điện Biên bị mất tích trong chiều (16/7) vừa qua, hiện gia đình đã tìm thấy nạn nhân tại tỉnh Quảng Ngãi, cách nơi mất tích hơn 1.200km.

Hình ảnh cuối cùng của Đỗ Thương Huyền được camera ghi lại.

Đỗ Thương Huyền (26 tuổi), trú tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ được gia đình thông báo mất tích với cơ quan Công an phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ vào sáng (17/7) vừa qua. Vị trí cuối cùng của nạn nhân định vị được là tại khu vực khách sạn Mường Thanh cách nhà khoảng 500 mét.



Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, thông tin trên các phương tiện truyền thông, đến khoảng 11 giờ ngày 19/7, gia đình nhận được cuộc gọi của một chủ quán ăn ở gần nhà máy lọc dầu Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi báo nhìn thấy một cô gái giống Huyền. Qua ảnh chụp của chủ quán cung cấp, xác định đúng là con gái mình nên ngay buổi trưa mẹ và chồng chị Huyền bay vào Quảng Ngãi.

Người chủ quán này kể lại, thấy Huyền không có tiền, xin ở lại làm giúp việc nên gặng hỏi thì biết Huyền bỏ nhà đi. Khi Huyền đọc số điện thoại của bố nên đã gọi báo tin cho gia đình.

Khi người thân vào đến nơi, Đỗ Thương Huyền có biểu hiện hoảng loạn, không nhận ra chồng con, chỉ có bà chủ quán tiếp cận được. Thấy chị Huyền tâm lý không bình thường, người thân đưa chị đi khám thì chị được xác định bị rối loạn thần kinh.

Theo gia đình cung cấp trước đây Huyền từng bị tai nạn xe máy nên có ảnh hưởng ít nhiều về thần kinh. Tuy nhiên cũng không hiểu làm cách nào mà con gái mình đi được vào tận Quảng Ngãi khi không có tiền trong tay.