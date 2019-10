Mỗi năm, thiên tai làm làm hơn 300 người chết và mất tích

Chủ đề Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi do thiên tai (13/10) năm nay là “Xây dựng để trường tồn”. Đây là dịp để cả thế giới cùng nhìn lại công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao nhận thức của cộng đồng về những thiệt hại do thiên tai gây ra, cũng như khuyến khích mọi quốc gia và công dân trên toàn cầu cùng xây dựng đất nước và cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai.



Tại Việt Nam, thiên tai đã và đang diễn ra nghiêm trọng, hàng năm mất đi từ 1- 1,5% GDP và làm hơn 300 người chết và mất tích. Đây là một thách thức rất lớn của Việt Nam trong việc ứng phó, nâng cao nhận thức, sức chống chịu của cộng đồng để xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai.

Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và của tại Việt Nam.

Là một quốc gia có đường bờ biển dài và 2 vùng đồng bằng rộng lớn, Việt Nam là một trong 5 quốc gia được đánh giá bị tổn thương lớn nhất do tác động của biến đổi khí hậu với biểu hiện rõ rệt là nước biển dâng và xâm nhập mặn.

Mặc dù trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm tăng cường đầu tư để chống sạt lở, nâng cấp hệ thống đê, hồ, đập nhưng mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu ứng phó, khắc phục khẩn cấp và so với nhu cầu kinh phí để nâng cấp toàn hệ thống thì còn khoảng cách rất lớn.

Giám đốc ngân hàng châu Á E-ric Sai-wick, một trong những đối tác tham gia Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam khẳng định: “Thiên tai xảy ra tốc độ ngày càng tăng, sứ mệnh của chúng ta là hỗ trợ giúp đỡ giảm nhẹ rủi do thiên tai và hoạt động hiệu quả. ADB cam kết cùng các đối tác nỗ lực hết sức để hoạt động đạt hiệu quả, tránh tác động thực tế của thiên tai đến cuộc sống con người, xã hội đang hiện hữu tại Việt Nam”.

Tại Việt Nam, thiên tai đã và đang diễn ra rất nghiêm trọng với những yếu tố cực đoan, bất thường gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản; hàng năm mất đi từ 1- 1,5% GDP và làm hơn 300 người chết và mất tích. Trong khi đó, 10 năm qua đã có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai, gây thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng với các loại hình thiên tai gồm: bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, ngập lụt, hạn hán và sạt lở đất.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đưa ra những giải pháp ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai: “Để có những giải pháp mang tính chất căn cơ có thể chủ động sống chung với thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chúng ta phải thực hiện phương châm "chủ động phòng ngừa".

Để làm được điều này thì các Bộ, ngành, địa phương phải coi nhiệm vụ giảm thiểu rủi ro thiên tai là một trong những nội dung quan trọng khi thực hiện lập và triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, dự án của mình. Đối với cộng đồng và xã hội, từng khu vực một, các khối doanh nghiệp phải đưa vào trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình từ đó chủ động giảm thiểu thiệt hại.

Đối với toàn thể xã hội quan điểm của chúng tôi là sống ở đất nước thường xuyên chịu tác động của thiên tai chúng ta bắt buộc phải sống chung với thiên tai nhưng hãy chọn sống chung 1 cách chủ động để từ đó mới giảm thiểu được thiệt hại”.

Với nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đồng thời với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống hạ tầng về Phòng chống thiên tại ở Việt Nam sẽ phát huy hiệu quả lớn lao nhằm góp phần tăng tính chống chịu trước Biến đổi khí hậu và giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra./.