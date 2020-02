Một công nhân tử vong trong bồn chứa dung dịch ở Đồng Nai

Trước đó, vào khoảng 16h20' ngày 18/2, trong lúc đang làm việc tại Công ty Vedan, trụ sở ở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, một số công nhân phát hiện anh Bùi Văn La, 42 tuổi là công nhân xưởng tinh chế nằm bất tỉnh ở dưới bồn chứa dung dịch của phân xưởng. Anh La được mọi người đưa lên khỏi bồn chứa và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Bồn chứa dung dịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Long Thành và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, phong tỏa hiện trường, làm việc với các nhân chứng và đại diện Công ty Vedan để điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng xác định, trong quá trình làm việc tại Công ty Vedan, anh La bị ngã xuống bồn chứa dịch ở phân xưởng tinh chế GA-J302 dẫn đến tử vong.