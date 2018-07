Mưa lớn diện rộng nguy cơ tố lốc nhiều khu vực

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp trên khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây, trong đêm qua (14/7) và ngày hôm nay (tính đến 13 giờ chiều 15/7) ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to; khu vực ven biển, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 102mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 120mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 79mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 74mm... Mưa dông lớn đề phòng tố lốc.

Hiện nay (15/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên từ hôm nay đến hết ngày 18/7, ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ hôm nay đến ngày 18/7: Có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng khu vực Đông Bắc và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình: cấp 2./. Ảnh: Kinh hoàng dông lốc khiến hàng loạt nhà dân bị sập và tốc mái Sáng sớm ngày 14/7, một cơn mưa lớn kèm theo dông lốc rất mạnh đã quét qua thị trấn Búng Tàu và xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).