Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 1/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (29/7): Dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Cảnh bão lũ trên các sông ỏ Thanh Hóa và Bắc Bộ (Ảnh: Zing.vn)

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, đêm qua (28/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như tại Hòa Bình 48mm, Bắc Mê (Hà Giang) 27mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 30mm, Minh Đài (Phú Thọ) 65mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 41mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 47mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 27mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm nay (29/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Cảnh báo: Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 01/08, từ sau ngày 1/8 mưa sẽ giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (29/7) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Cảnh báo lũ: Từ ngày 29/7-02/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 2-3m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-4m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m, thượng lưu sông Lô từ 3-4m, sông Hoàng Long từ 1-2m, thượng lưu hệ thống sông Mã từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét và sạt lở đất: cấp 1-2.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (29/07), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động./.