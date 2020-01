Năm 2020: Thưởng Tết cao nhất 3,5 tỷ đồng

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, theo tổng hợp từ báo cáo của các Sở LĐ-TB-XH, mức thưởng cao nhất dịp Tết thuộc về một cá nhân làm trong lĩnh vực ngân hàng với mức 3,5 tỷ đồng.

Đây là kết quả khảo sát nhanh tiền lương, tiền thưởng của người lao động từ 40 tỉnh, thành phố, với 24.907 doanh nghiệp được báo cáo (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước).

Theo đó, với tiền thưởng dịp Tết Dương lịch 2020, khoảng 85,6% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019. Trong đó, công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước là 2,14 triệu đồng/người, tăng 36,3% so với 2019; Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 1,36 triệu đồng/người, bằng 95,8% so với 2019; Doanh nghiệp dân doanh 790.000 đồng/người, bằng 79,8% so với 2019; Doanh nghiệp FDI 800.000 đồng/người, bằng 56,7% so với 2019.

Mức thưởng cao nhất cho 1 người dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 3,5 tỷ đồng, tại doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019. Cụ thể, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước 6,12 triệu đồng/người, bằng năm 2019; Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước 7,53 triệu đồng/người, tăng 10,6% so với 2019; Doanh nghiệp dân doanh 6,27 triệu đồng/người, tăng 0,5% so với 2019; Doanh nghiệp FDI 6,91 triệu đồng/người, tăng 11,1% so với 2019.

Mức thưởng cao nhất cho 1 cá nhân dịp Tết Nguyên đán là 950 triệu đồng/người tại doanh nghiệp dân doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa sinh học tại tỉnh Hải Dương.

Nhận xét về mức thưởng Tết Dương lịch, đại diện Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho rằng: Năm 2020 bằng 72,7% so với năm 2019 là do năm nay 2 Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu sang thưởng Tết Nguyên đán (mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 7,2% so với năm 2019).

Đối với một số doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, ngoài thưởng bằng tiền còn thưởng bằng hình thức khác như bằng sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất ra để quảng bá sản phẩm, bằng cổ phiếu, các chuyến du lịch hoặc thưởng bằng chế độ khác... để khuyến khích, động viên người lao động. Bên cạnh đó vẫn còn có một số ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn không có thưởng Tết.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng cho biết, hiện còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng do tại thời điểm báo cáo doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc chưa lên kế hoạch cụ thể để thưởng. Vì vậy, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tìm giải pháp tiết kiệm các chi phí để chia sẻ, hỗ trợ với người lao động trong dịp Tết./.