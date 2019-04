Nắng nóng kéo dài, bệnh nhân nhập viện tăng cao

Trong tuần nắng nóng đỉnh điểm từ ngày 14 đến 20/4, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận từ 800 đến 1000 lượt người đến khám, chữa bệnh. Phần lớn số người đến khám vào điều trị dịp này là người già và trẻ em.

Số lượng bệnh nhân là trẻ em vào viện khám chữa bệnh tăng trong những ngày nắng nóng

Trong khi các bệnh nhi nhập viện chủ yếu với các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu chảy, thì người cao tuổi nhập viện với các bệnh liên quan đến tim mạch, phổi mạn tính và rối loạn điện giải do nắng nóng.

Theo các bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, do nắng nóng đỉnh điểm nên tuần qua, lượt bệnh nhi đến khám, điều trị tại khoa luôn dao động từ 110 đến 140 trường hợp mỗi ngày, trong khi chỉ tiêu gường bệnh của khoa chỉ là 70. Khi vào viện, hầu như trẻ đã có biểu hiện sốt cao 39°C - 40°C.

Anh Vàng A Vinh, ở Bản Đin Chí, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La nói: “Ở nhà cháu bị sốt cao, co giật, khi thấy con bị như vậy gia đình tôi đã đưa cháu đến khám tại trạm y tế xã Chiềng On, sau đó chuyển xuống bệnh viện Yên Châu và tiếp tục được chuyển lên nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Tại đây sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu dần hồi phục”.

Số trẻ nhập viện tại khoa Nhi tăng cao trong đợt nắng nóng.

Bác sỹ Hoàng Thị Thủy, Khoa nhi, Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, với các trường hợp sốt cao khi nhập viện, việc đầu tiên là các bác sĩ phải tích cực hạ nhiệt, chống nôn cho trẻ, trường hợp sốt cao gây co giật thì nhanh chóng hạ sốt kết hợp dùng thuốc an thần.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Với trẻ bị tiêu chảy thì tập trung bù nước điện giải, đồng thời hướng dẫn cho người nhà bệnh nhi thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp với trẻ bệnh.

“Trong đợt nắng nóng thì hạn chế cho các bé ra đường, nên ở những nơi mát mẻ, còn khi ra đường thì đội mũ, rồi che ô, khi đến những nơi được nghỉ thì nên lau khô mồ hôi trước khi vào phòng mát. Một số gia đình có sử dụng điều hòa cho con thì nhiệt độ thích hợp cho trẻ sẽ là từ 25 – 27 độ, và nhiệt độ chênh lệch với môi trường không quá 7 độ C”, BS Thủy khuyên.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Nắng như thiêu như đốt kéo dài ở 3 miền khiến đời sống người dân bị đảo lộn.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, đợt nắng nóng này có thể còn kéo dài đến ngày 23/4; riêng ở vùng thấp và vùng ven Sông có thể kéo dài hơn. Do vậy, người dân cần chú ý bổ sung đủ nước uống và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Trong khi đó các các địa phương khác trên cả nước như Điện Biên, Hà Nội, TP HCM, Huế, Quảng Bình,...tình trạng nắng nóng gay gắt có nơi lên trên 40 độ C và kéo dài khiến cuộc sống người dân đảo lộn, mọi hoạt động ngoài trời trở nên rất khó khăn./.