Nghệ An tiếp nhận, cách ly 397 trường hợp trở về từ nước ngoài

Trong các ngày 4,5 và rạng sáng ngày 6/5, Nghệ An đã tiếp nhận tổng cộng 397 công dân tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và khu cách ly tập trung huyện đội Nam Đàn. Tất cả những trường hợp này sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Cụ thể, vào đêm 4/5 rạng sáng ngày 5/5, tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành tiếp nhận 215 công dân về khu cách ly tập trung. Công dân trở về khu cách ly tập trung trong đợt này chủ yếu là từ Lào và Thái Lan đi qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), Nậm Cắn (Nghệ An).

Công dân trở về có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai nhưng nhờ công tác chuẩn bị tốt về mọi mặt nên việc tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho người được cách ly tập trung diễn ra an toàn.

Trong sáng ngày 6/5, tại khu cách ly tập trung huyện đội Nam Đàn đã tiếp nhận thêm 182 công dân chủ yếu trở về từ Lào, Thái Lan.

Tất cả các công dân được kê khai thông tin cá nhân, phiếu thông tin dịch bệnh, đo thân nhiệt, cấp phát các loại nhu yếu phẩm cần thiết và ổn định nơi ăn ở cho công dân thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Trước đó, vào rạng sáng 4/5, tại khu vực vành đai biên giới, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An phát hiện 3 công dân, gồm: Lê Duy Tuyến (SN 2002, trú tại xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa); Lê Thế Chí (SN 1986, trú tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Hiếu (SN 1981, trú tại xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Qua điều tra, xác minh, cả 3 công dân xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu Khẹo (bản Khẹo, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), ngày 13/3 bằng giấy thông hành (hợp pháp) để làm công nhân thủy điện cho Công ty Trung Sơn xây dựng thủy điện Nặm Săm 1A (Lào).

Do công việc ít, thu nhập thấp, đời sống sinh hoạt khó khăn, ăn uống thiếu thốn nên các công dân đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ngay sau đó, cả 3 công dân đã được đo thân nhiệt, khử khuẩn đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đưa đi cách ly tập trung theo quy định./.