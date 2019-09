Nghi vấn nam thanh niên sốc thuốc chết ở nghĩa trang

Sáng nay 19/9, người dân khu vực nghĩa trang thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tá hỏa khi phát hiện một xác chết đàn ông bên cạnh một chiếc xe máy.

Ảnh hiện trường

Ông Hà Văn Nghĩa - Trưởng công an xã Đông Cuông cho biết: Vào khoảng 8 giờ sáng nay 19/9, Ban công an xã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện xác chết ở khu vực nghĩa trang thôn Cầu Khai. Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và báo cáo Công an huyện Văn Yên. Nạn nhân được xác định là anh Trần Tiến Dũng, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông.



Sau khi lực lượng Công an huyện có mặt đã điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân có thể là do sốc ma túy.

Được biết nạn nhân là người nghiện ma túy lâu năm. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà để mai táng theo phong tục địa phương./.