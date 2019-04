Nhóm lửa nấu cơm bằng xăng, bé trai 8 tuổi bị bỏng nặng toàn thân

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhi Lầu Bá Sỹ (8 tuổi, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) bị bỏng độ III toàn thân do lửa xăng bén vào người.

Cậu bé bị bỏng toàn thân đang được điều trị tại bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trưa ngày 1/4, Sỹ đi học về đã tự nấu cơm khi bố mẹ đều đang đi làm rẫy. Thấy chai xăng để ở góc nhà, cậu bé 8 tuổi mang vào để nhóm lửa thì không may làm đổ xăng vào người khiến ngọn lửa cháy lan sang toàn thân.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng dập lửa rồi đưa Sỹ vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.



Thầy Nguyễn Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Ngoi 1 cho biết, hoàn cảnh gia đình Sỹ rất khó khăn. Cha mẹ thường đi làm rẫy cả ngày nên em vẫn thường phải tự mình nấu ăn./.

